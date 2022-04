Lyon : le retour du rassemblement pour la paix en Ukraine

Les associatifs et membres de la communauté ukrainienne de la région lyonnaise appellent au rassemblement en solidarité avec la résistance et le peuple ukrainien.

Voici les revendications de ce rassemblement :

- Exiger un cessez-le-feu immédiat et le retrait des troupes russes d’Ukraine

- Protéger la population Ukrainienne et accueillir les réfugiés

- Lever les menaces d’utilisation des rames nucléaire ou chimique

- Arriver à négocier et garantir une paix durable ainsi que le respect des frontières internationalement reconnues de l’Ukraine

Depuis deux mois, sur l’ordre de Vladimir Poutine, l’armée russe a envahi l’Ukraine.

Jeudi le président russe Vladimir Poutine aurait qualifié de « succès » la prise de contrôle par l'armée russe du port stratégique de Marioupol, préférant continuer à y assiéger les derniers combattants plutôt que de donner l'assaut final. Les autorités ukrainiennes réclament d’« urgence» un couloir d'évacuation pour le site industriel Azovstal, situé à Marioupol.

"Nous sommes aux cotés des Ukrainiens et des Ukrainiennes qui résistent et se battent pour leur liberté, aux cotés de celles et ceux qui sont contraint de s’exiler pour fuir les bombes ; aux côtés aussi des Russes qui désertent ou qui, malgré la désinformation et la répression, se mobilisent pour la paix et que nous ne confondrons jamais avec leurs dirigeants ; aux côtés des Biélorusses qui se mobilisent contre la guerre et luttent contre Loukachenko, l’allié de Poutine" explique l’organisme qui organise ce rassemblement.

Plusieurs rassemblements ont déjà eu lieu à Lyon pour soutenir l'Ukraine, soutenus par les élus écologistes locaux, comme Bruno Bernard, président de la Métropole et Grégory Doucet, maire de Lyon.