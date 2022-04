Rhône : Reconquête! appelle à une union des patriotes pour les législatives

Face à la victoire d’Emmanuel Macron lors du second tour de la Présidentielle les avis sont partagés.

Le lendemain de la soirée électorale Olivier Pirra, Coordonnateur de Reconquête! 69, lance un appel d’union. Voici son constat : "Forts de l’expérience de son précédent mandat, nous savons combien durant cinq ans la France sera malmenée, les Français méprisés, la société fracturée, le débat démocratique abîmé. C’est une grande déception et une vraie inquiétude pour nous et les millions de Français qui ont exprimé hier la volonté d’écarter ce président."



D’après le coordonnateur, cette élection est marquée par l’émergence de deux grandes coalitions, l’une macroniste, l’autre « islamo-gauchiste » autour de Jean-Luc Mélenchon. "Sans la grande coalition des droites et de tous les patriotes, ces deux blocs ne rencontreront aucune opposition, les patriotes ne seront pas représentés à l’Assemblée nationale pour contrer les projets d’Emmanuel Macron ou de Jean-Luc Mélenchon."

Selon l’appel, dans le département du Rhône, les scores cumulés des Républicains qui refusent le macronisme, de Debout la France, du Rassemblement National et de Reconquête ! représentent plus de 32% des voix. L’objectif : se maintenir au troisième tour et remporter des circonscriptions.

"C’est pourquoi j’appelle Mme Michèle Morel, déléguée départementale du RN, M. Alexandre Vincendet, président de la fédération 69 des Républicains et M. Gerbert Rambaud, responsable départemental de Debout la France à unir nos forces pour les législatives et à plaider cette attitude d’union nationale auprès de leurs instances dirigeantes respectives."