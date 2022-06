Législatives : Sarah Tanzilli reçoit la Ministre de l’Egalité entre les hommes et les femmes ce vendredi

Ce vendredi c’est le dernier jour de campagne pour tous les candidats des élections législatives. C’est donc la dernière ligne droite pour convaincre les électeurs. En cet ultime jour, Sarah Tanzilli a pu avoir la possibilité de mobiliser Isabelle Rome, Ministre déléguée chargée de l’Egalité entre les hommes et les femmes.

Pour immortaliser cette entrevue, la candidate de la 13e circonscription du Rhône et la Ministre visiteront l’Entraide Majolane. Une association qui vient en aide aux familles les plus démunies en leur fournissant une aide matérielle, morale et alimentaire.