Lyon : le muguet, l’indémodable du 1er mai qui "fait plaisir à tout le monde"

D’après Clara, la fondatrice du fleuriste Jardin Mademoiselle, le muguet "n’est jamais passé de mode" grâce à son odeur et sa provenance locale. "Ça séduit les gens", déclare-elle.

Dans la boutique située au 12 Cours Charlemagne, dans le 2e arrondissement de Lyon, on retrouvera des pots de muguet à replanter, du muguet nantais et des arrangements avec des pois de senteur et des fleurs locales de saison.

La commande des fleurs se fait "bien en amont", explique la fleuriste, alors que la création des compositions ne se prépare que quelques jours avant le 1er mai. "Vu que c’est une fleur très fragile, on la travaille vraiment au dernier moment pour qu’elle soit la plus fraîche possible et qu’elle dure le plus longtemps possible", précise Clara.

Avec le choix du local, aucun problème d’approvisionnement ni hausse de prix ne sont à prévoir.

Une clientèle variée

Pour le 1er mai, tout type de clientèle vient acheter son brin de muguet. Tous les âges, milieux et cultures sont au rendez-vous.

"Peu de gens travaillent ce jour-là donc on se retrouve pour offrir une petite fleur, ça fait plaisir à tout le monde", affirme la fondatrice du Jardin Mademoiselle.

Une origine historique

Malgré ce qu’on pourrait penser cette tradition d’offrir du muguet au 1er mai n’a aucun lien avec la Fête du travail.

Pour certains, la fleur, originaire du Japon, symboliserait le retour du printemps et serait même un porte-bonheur.

Quand, pour d’autres, cette tradition serait née au XVIe siècle grâce au roi Charles IX. D’après cette théorie, la fête de l’amour avait lieu le 1er mai et les hommes fabriquaient des couronnes de fleurs pour leur bien-aimée.

M.N.