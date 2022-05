Lyon : les avocats vous aident pour remplir vos déclarations de revenus

Cette opération, menée par les barreaux français depuis près d’une dizaine d’années et qui rencontre un succès croissant, se tiendra ce vendredi. Ces consultations sont gratuites et sans rendez-vous se dérouleront dans les mairies des 2e, 6e, 8e et 9e arrondissement de Lyon.

Les questions les plus fréquentes des contribuables auxquelles les avocats sont amenés à répondre concernent :

- Les modalités de déclaration en ligne

- Les règles de rattachement des enfants et des ascendants

- Les crédits d’impôts

- Les réductions d’impôts liées à l’achat et aux travaux dans la résidence principale

- Les déclarations de revenus fonciers

- Les ajustements liés aux changements intervenus dans le foyer fiscal