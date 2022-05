Lyon : la police municipale continue d’appeler à l’aide pour plus de moyens

Dans un communiqué publié en début de semaine, la CFDT et Force Ouvrière accusent Grégory Doucet de se "targuer d’avoir signé un protocole avec deux organisations syndicales", synonyme pour la Ville de la fin des négociations.

Pour rappel, les agents réclament depuis des mois des investissements massifs "pour retrouver une réelle attractivité". Ils souhaitent notamment du matériel, plus de caméra de vidéosurveillance et enfin de meilleurs salaires pour permettre plus de recrutements, "car les effectifs continuent de fondre".

Selon FO, de nouveaux départs ont en effet été enregistrés parmi les troupes alors que la Ville annonçait avoir recruté 39 nouveaux policiers depuis quelques mois. "Une autosatisfaction générale" insupportable pour les fonctionnaires qui poursuivent le préavis de grève lancé pour tous les dimanches à Lyon.

"Malgré ce mouvement nous avons décidé d'assurer nos missions" expliquait néanmoins un policier à LyonMag. Ce sont d’ailleurs des agents municipaux qui avaient permis l’interpellation de kidnappeurs présumés d’une jeune femme dimanche dernier dans le 2e arrondissement de Lyon.

"Nous attendons toujours d'être reçus par le maire" déplorent enfin les deux syndicats.