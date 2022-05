Lyon : une deuxième vie pour la Tour du CIRC qui devrait devenir "un site exemplaire de la ville post-carbone"

"Nous sommes face à un défi particulièrement exceptionnel parce que le site est exceptionnel grâce à son histoire", introduit Raphaël Michaud, adjoint au maire délégué à l’urbanisme, à l’aménagement, à l’habitat et au logement. Construite en 1972, la tour du CIRC, Centre International de Recherche sur le Cancer, avait été pensée dans un contexte d’essor de l’architecture tertiaire.

En vue du départ de l’organisme mondial de recherche vers le Biodistrict de Gerland fin 2022, la Ville de Lyon a l’ambition de transformer la tour en "un site exemplaire de la ville post-carbone." Un appel à projets international "Reinventing Cities", en lien avec le C40, est lancé pour donner une deuxième vie au bâtiment. Le C40 est une ONG créée il y a 20 ans pour permettre aux villes de partager leurs stratégies de réduction des émissions de carbone au niveau mondial. "Je suis heureux de voir que l’on met en place une réelle intelligence collective et internationale pour donner un avenir à ce site", assure Olivier Berzane, maire du 8e arrondissement, lors du lancement de l’appel à projets ce vendredi dans l’amphithéâtre du site.

Du haut de ses 68 mètres et 14 étages, un périmètre grand de 8 723m2, l’ex tour du CIRC, ne passe pas inaperçue dans le 8e arrondissement lyonnais. La tour est l’unique point haut du quartier dans lequel elle s’insère, située au carrefour stratégique du pôle santé Est et du campus étudiant tourné vers la santé. Si le bâtiment fait partie intégrante du quotidien des habitants du quartier, personne ne sait réellement à quoi ressemble son intérieur. Le voile est levé, des bureaux et des couloirs très vintages, figés dans le temps et qui mériteraient un bon rafraîchissement.

La transformation plutôt que la destruction, ou pas ?



"Le taux de construction mondiale équivaut environ à une ville de la taille de New-York construite par mois dans le monde", déplore Hélène Chartier, directrice de l’urbanisme et de l’architecture de C40. "Les bâtiments représentent 50% des émissions des villes. On sait que deux tiers des émissions correspondent à l’énergie utilisée pour faire fonctionner les infrastructures et l’autre tier à la construction des bâtiments", explique-t-elle. "Nous avons besoin d’un sursaut écologique dans l’immobilier pour atteindre cet objectif carbone", finit par conclure Hélène Chartier.

Si la Ville de Lyon ne prévoit pas de mobiliser de crédits sur le projet estimé, très à la baisse, à minimum 40 millions d’euros, elle émet quelques attentes. Les propositions doivent prendre en compte la neutralité carbone tout en valorisant le patrimoine urbain et architectural des bâtiments, développer des fonctions utiles à la population lyonnaise, ouvrir le site sur le quartier en permettant de le rendre ouvert à tous, prendre en compte l’insertion urbaine du projet dans le quartier et végétaliser le site en considérant l’accès potentiel à des espaces verts.

Aucune idée précise quant à l’avenir de l’infrastructure n’a été donnée pour ne pas influencer l’imagination des porteurs de projets. Le maire du 8e lance tout de même une perche en lien avec les étudiants. "Peut-être que ce site aura vocation à répondre à un bon nombre de problématiques étudiantes liées au logement et à la restauration", s’exprime-t-il.

Transformer, réhabiliter et ne pas détruire dans une démarche écologique seraient les mots d’ordre. "Je pense que si on faisait disparaître la tour, on ferait beaucoup de peine aux habitants. Ils y sont attachés depuis 1972 tout de même", déclare Olivier Berzane. Cependant, Grégory Doucet, le maire de Lyon, affirme que si la Ville de Lyon et le C40 ne souhaitent pas que la tour soit détruite, cela ne constitue pas une condition de vente et reste donc une possibilité.

Les candidats ont jusqu’au 20 septembre 2022 pour proposer un projet qui offrira un nouvel usage au site en répondant au défi climatique de Lyon.