Restaurant Têtedoie, logements, bureaux : à quoi va ressembler l'ex-tour du CIRC à Lyon ?

Ce jeudi, Grégory Doucet et ses équipes ont présenté, au pied de la tour Guillot-Bourdeix (ex-CIRC), leurs plans pour la rénovation de l'édifice actuellement inoccupé. Le projet lauréat fut sélectionné parmi 4 candidats potentiels le 12 juillet dernier par un jury composé d'architectes des Bâtiments de France, de l'agence d'urbanisme de Lyon, de l'Ordre des architectes et d'une poignée d'élus.

Le chantier, présenté dans l'optique de l'appel à projet international "Reinventing Cities" organisé par l'ONG C40, devrait débuter en 2025 et livrer à l'horizon 2028. "Nous avions un enjeu de revitalisation de ce patrimoine à relever", commence le maire de Lyon devant les journalistes et ses sympathisants. "Nous sommes en train de démontrer, ici, que l'on peut faire une ville bas-carbone", clame Grégory Doucet.

"Ce projet de réhabilitation de la tour va permettre de démontrer que la ville bas carbone est possible, pas seulement en centre-ville mais partout", explique le maire de Lyon.

Justice sociale et restaurant étoilé

Matthias Navarro, co-fondateur du groupe Redman spécialisé dans le "développement de villes bas carbone et inclusives", semble porter de grands espoirs dans ce projet. "On a développé ce projet avec la conviction que la justice sociale et la défense environnementale, c'est le même sujet", explique-t-il, des étoiles dans les yeux. L'homme s'est ensuite employé à décrire la transformation de la zone.

"Aujourd'hui, c'est une dalle de béton, demain, ce sera un ilôt de fraicheur, au bénéfice des plus fragiles comme les enfants et les personnes âgées".

Côté aménagement, la tour accueillera des commerces au rez-de-chaussée et des logements avec balcon et 4m de hauteur sous plafond.

Un nouveau restaurant du chef étoilé Christian Têtedoie sera également installé dans les derniers étages de l'édifice et les jardins suspendus sur le toit serviront au bon plaisir des habitants et à faire pousser les légumes de saison pour le restaurant gastronomique.

Les 3 bâtiments annexes accueilleront, eux aussi, des logements mais également des bureaux destinés à des TPE et PME lyonnaises ainsi qu'une maison de santé.

L'ancien auditorium du CIRC, lui, sera aux mains d'un restaurant solidaire, "Les petits bouchons", qui proposera des menus à 1 euro aux étudiants et aux bénéficiaires d'aides alimentaires. Un espace de coworking pour les étudiants du quartier est envisagé également.

Les chiffres clés

Pour ce qui est de l'engagement écologique, les bâtiments devraient amener à une baisse de 75% de l'empreinte carbone annuelle actuelle du site. Pour les travaux, ce seront 63% des surfaces qui seront réhabilitées avec 80% de matériaux revalorisés, dont 1730m3 de bois. Les places de stationnement pour voitures, aux abonnés absents, feront place à 210 places pour vélos.

Pour le sol, 2500m² seront désimperméabilisés et remplacés par des matières naturelles et ce sont 6000m² qui seront végétalisés, notamment avec une centaine d'arbres plantés.

Coût total de l'opération ? La fourchette est large. "Entre 50 et 75 millions d'euros", estime Sylvain Godinot, adjoint au maire de Lyon pour la transition écologique et le patrimoine.

J.B.