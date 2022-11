Rénovation de l'ex-tour du CIRC à Lyon : les quatre projets finalistes retenus

La mairie a annoncé l'identité des quatre équipes finalistes retenues. Ces dernières ont jusqu'au printemps 2023 pour affiner leur projet pour la tour de 68 mètres de hauteur présente dans le 8e arrondissement.

Parmi les 17 candidats, les quatre finalistes sont CIRCulaire, Re-Source, Sogelym Dixence-Aire Nouvelle et Emho-Redman-Icade qui ont été retenus.

La première équipe est composée du promoteur Pitch immobilier, des architectes et paysagistes l’AUC, Atelier PNG architecture et Altitude 35. RE-SOURCE est composée du promoteur EM2C, des architectes et paysagistes SNOHETTA et AALYON. SOGELYM DIXENCE – AIRE NOUVELLE est composée des promoteurs Sogelym Dixence et Aire nouvelle, des architectes et paysagistes Encore heureux, EXNDO Architectures, CALQ, Land'act. Enfin, EMHO-REDMAN-ICADE est composée des promoteurs Redman et Icade, et des architectes et paysagistes nouvelle AOM (Franklin Azzi, Chartier Dalix, Hardel Le Bihan), CH.v et MOZ paysage.

"Je suis très heureux de la qualité des équipes sélectionnées, qui présentent une expertise solide et toute la créativité nécessaire pour réaliser un projet exemplaire qui réponde pleinement aux enjeux de mixité d’usages, d’intégration dans le quartier et de qualité architecturale et constructive", a réagi le maire de Lyon Grégory Doucet.