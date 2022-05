Le Safari de Peaugres inaugure "sa baie des otaries"

Les visiteurs du parc ardéchois vont pouvoir aller à la rencontre des otaries et des manchots dans un décor de côte californienne. "La Baie des Otarie est une nouvelle expérience immersive qui offre plusieurs points de vision", explique la direction du Safari de Peaugres. Les visiteurs pourront se promener sur une passerelle en bois et sous cette passerelle pour regarder les animaux évoluer dans l'eau. A terme, la Baie des Otaries abritera également un nouvel espace pédagogique permettant de découvrir notamment les entrainements médicaux journaliers pratiqués sur certains animaux du parc.

A noter que le Safari de Peaugres a également inauguré une nouvelle aire de jeux dédiée au monde de la ferme. "Avec plus de 600m2 réaménagés, la Ferme de Léonie abrite une mini-ferme, ainsi que des parcours de jeu pédagogiques. Entre animaux réels et structures pédagogiques, petits et grands pourront enrichir leurs connaissances sur l’utilisation des animaux par l’Homme, l’histoire de la domestication ou encore la production d’aliments", précise le parc qui ouvrira exceptionnellement à 9h pour le pont de l'Ascension.