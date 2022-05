Mauvais résultats de l'OL : Jean-Michel Aulas écrit une lettre "aux passionnés" du club

Le président de l'OL a choisi de ne pas parler d'union sacrée avant la réception de Nantes, match pour lequel les supporters sont appelés au boycott. "Vous avez répondu présent tellement de fois durant cette saison que c’est désormais à nous de vous rendre cet amour au centuple. C’est à nous et nos joueurs de trouver ce sursaut d’orgueil pour finir cette saison à la maison avec une meilleure image", explique Jean-Michel Aulas, qui veut rassurer que "tout ne se joue pas sur une seule saison quand on est une institution aussi solide que la nôtre".

"Rappelez-vous les échecs et reconstructions du Milan AC, de l’Inter Milan, de la Juventus ou de l’Atlético. Nous pouvons être fiers de tout le chemin parcouru depuis plus de 35 ans, mais aussi impatients de voir celui qui nous reste à parcourir", insiste le boss de l'OL, parlant d'une "forte tempête". Jean-Michel Aulas voit en cet échec "une opportunité de reconstruire un Olympique Lyonnais plus fort, plus compétitif. Un Olympique Lyonnais qui pourra faire des enseignements de cette saison l’une de ses forces pour l’avenir".



Avenir qui devra être synonyme de "retour aux fondamentaux, à l'ADN OL, à un mental qui s’inscrira dans un esprit de revanche la saison prochaine". "Nous souhaitons que l’ADN de la formation lyonnaise soit le maître mot de l’avenir. Nous serons vigilants sur les profils de nos joueurs et joueuses qui nous rejoindront, et tâcherons de cibler en priorité ceux que nous estimons être compatibles avec la philosophie et l’esprit du club que vous incarnez vous-mêmes en étant les supporters les plus inconditionnels de notre OL", explique-t-il encore, en référence au prochain mercato et aux erreurs de castings des saisons dernières.

Aucune précision n'a toutefois été donnée concernant l'avenir de Peter Bosz. Mais "le coach doit aussi être le garant de nos valeurs OL" : "Nous devons l’aider dans sa mission, lui permettre d’avoir des joueurs avec cet état d’esprit exemplaire et être prêts à ouvrir la porte pour ceux qui ne seraient pas dans notre philosophie lyonnaise".



"Il faudra peut-être avoir du courage, mais nous n’en avons jamais manqué et nous n’en manquerons jamais, c’est aussi notre ADN. L’institution est plus forte que tout ! Vous êtes l’Olympique Lyonnais, nous sommes l’Olympique Lyonnais !", a conclu Jean-Michel Aulas.

Reste à savoir l'accueil que réserveront les supporters lyonnais à cette lettre ouverte.