Un "G6 de la relocalisation" lancé en Auvergne-Rhône-Alpes

En décembre dernier, la Région Auvergne-Rhône-Alpes adoptait un "Plan de relocalisation" avec l’ambition de ramener 30 000 emplois industriels dans la région. Ce mardi, c’est un nouvel outil intervenant dans le cadre de ce plan qui était présenté par la collectivité : le "G6 de la relocalisation".

Ce groupe, placé sous l’autorité de la Région Auvergne-Rhône-Alpes et de sa vice-présidente, Stéphanie Pernod, est également composé du MEDEF, de la Chambre de commerce et d’industrie, de la Banque Publique d’Investissement, de la CPME et de l’Agence Auvergne-Rhône-Alpes Entreprises avec comme but premier de favoriser les relocalisations d’entreprises dans la région en les soutenant financièrement ou encore en leur apportant de la visibilité.

Le "Plan de relocalisation" soutient à ce jour une centaine de projets avec au bout la création de 3100 emplois. Savoy International, Vicat, Dynastar, Chamatex, Aledia ou encore Europe Services font partie des entreprises ayant déjà accepté de relocaliser leurs activités en Auvergne-Rhône-Alpes.