La Région débloque 900 000 euros pour favoriser une relocalisation de l'emploi dans l'Ain

L'annonce a été faite ce lundi par Stéphanie Pernod, la première vice-présidente de la Région Auvergne-Rhône-Alpes déléguée à l'Economie et à la Relocalisation. L'enveloppe servira à moderniser l'outil de production, relocaliser une partie des activités industrielles de l’entreprise et créer jusqu’à 60 emplois. L'objectif est ainsi de rapatrier la production de roues haute qualité en France.

Depuis sa reprise, en 2020, l’entreprise MAVIC, spécialisée dans la conception et la production de composants haut de gamme pour les vélos, est fortement accompagnée par la Région et par son Agence Auvergne-Rhône-Alpes Entreprises. Elle avait ainsi reçu un soutien régional de plus de 126 000 euros en décembre 2021, pour construire son nouveau siège social à Chavanod, en Haute-Savoie.