Manque d'enseignants dans le Rhône : les syndicats dénoncent une situation inacceptable

"Le nombre d’enseignants absents et non remplacés explose, le non-remplacement devient la règle et le remplacement l’exception", dénoncent les organisations syndicales SNUipp-FSU, SNUDI-FO, SE-UNSA, CGT Educ’action et SUD Education.



"Les conditions de travail des personnels deviennent intenables et les élèves voient leur droit à l’instruction remis en cause avec de nombreuses journées de classe non assurées", précisent les syndicats dans un communiqué.

Ces derniers demandent en appelle au successeur de Jean-Michel Blanquer pour "prendre la mesure de la situation catastrophique qui prévaut dans le Rhône en créant les postes nécessaires et en recrutant immédiatement des enseignants sous statut".

Les syndicats ont demandé une audience à l'Inspection académique pour "exiger le recrutement immédiat d’enseignants fonctionnaires à hauteur des besoins pour assurer le remplacement de tous les absents et le recrutement immédiat d’AESH pour que toutes les notifications soient respectées".