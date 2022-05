Le foot féminin français en retard selon Sonia Bompastor (OL) : "Il faut qu’on se réveille"

Sauf que la suprématie des coéquipières de Wendie Renard n’est plus d’actualité depuis quelques années déjà. D’abord en Ligue des Champions où l’écart s’est resserrée avec certaines équipes. Puis progressivement en France où le PSG l’a fait chuter de son piédestal la saison passée.

La France arrivera-t-elle à suivre le nouveau rythme dicté par Barcelone, club que retrouvera l’OL en finale de Ligue des Champions ce week-end ? Non selon Sonia Bompastor.

La coach de l’OL féminin s’est confiée à RMC Sport et s’en prend directement à la FFF. "Là où il faut qu’on se réveille, c’est surtout au niveau de la fédération. J’étais au match entre Barcelone et l’Atlético ce week-end et il y a une vraie différence culturelle. Là-dessus, on a encore beaucoup de travail. Il faut améliorer les infrastructures, les stades, les conditions de retransmission à la TV", indique-t-elle.

"Si on veut que l’équipe de France aille chercher un titre, il faut que les joueuses internationales jouent des matchs compétitifs tous les week-end. Il y a une urgence, je tire la sonnette d’alarme", poursuit Sonia Bompastor.

L’ancienne joueuse des Bleues et de Lyon aimerait aussi que la FFF s’active sur la possibilité pour les clubs d’ouvrir des centres de formation reconnus par l’Etat. Ce qui n’est pas le cas dans le foot féminin dans l’Hexagone. "Ca fait quatre-cinq ans qu’on est prêts pour avoir un centre de formation. Aujourd’hui, quand il faut prendre des décisions, on n'y arrive jamais. C’est tout le temps repoussé d’une année. À un moment donné, il faut prendre des décisions qui vont en faveur du haut niveau. On a développé la base et c’est une bonne chose. Pendant des années, la Fédération a développé la masse et le nombre de licenciés, c’était important. Maintenant il faut mettre le paquet sur le haut niveau", conclut-elle.

Un discours pas très rassurant à quelques jours de rencontrer le nouveau cador européen…

On se souvient que quelques mois plus tôt, en février, c'était l'attaquante norvégienne Ada Hegerberg qui taclait la FFF. En réaction à la candidature de la France pour l'Euro 2025, elle estimait que les stades franças étaient "à la ramasse". "Organiser des compétitions internationales, c'est bien. S'investir dans notre championnat, c'est mieux", prônait-elle. Un petit séisme à l'époque, à tel point que Jean-Michel Aulas avait présenté ses excuses à la fédération.