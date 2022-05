Les Rencontres ludiques, un festival du jeu organisé à Lyon ce week-end

Ce festival du jeu a lieu ce samedi et ce dimanche, de 10h à 19h, au Palais de la Bourse. L'occasion pour les visiteurs de découvrir le jeu sous toutes ses formes, tels que les jeux de plateau, les jeux de rôles, les jeux de figurines ou encore les jeux vidéo.

Plusieurs éditeurs seront présents, notamment Ravensburger, SmartGames, Space Cowboys ou encore Gigamic. Des associations seront aussi représentées. Des auteurs seront également disponibles pour des démonstrations et des dédicaces, et notamment le Lyonnais Alexandre Droit, auteur de nombreux jeux dont Lost Seas et Secret Identity.

L'entrée coûte 6 euros pour les adultes et 1 euro pour les enfants.