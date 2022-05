Bison Futé voit rouge pour le long week-end de l'Ascension

Bison Futé a classé les journées de mercredi et jeudi rouge dans le sens des départs. Avant un drapeau noir hissé dimanche dans le sens des retours.

Mercredi, il sera conseillé d'éviter l'A7 entre Lyon et Orange de 9h à 22h, et en particulier entre 12h et 17h alors que l'autoroute pourrait être saturée. L'A48 entre Lyon et Grenoble devrait également être chargée de 16h à 20h.

Jeudi, Bison Futé déconseille aux automobilistes de circuler sur l'A6 au nord de Lyon de 9h à 12h et sur l'A7 de 7h à 18h, avec un pic de de bouchon annoncé entre Lyon et Orange de 11h à 14h.

Dimanche, après un long week-end de déconnexion, les automobilistes devront s'armer de patience et faire face à l'une des journées les plus chargées de l'année sur les routes. Des ralentissements devraient avoir lieu entre Orange et Lyon, de 8h à 20h. Le créneau de 12h-15h sera à éviter. Au nord du tunnel sous Fourvière, l'A6 pourrait être saturée de 12h à 20h, et plus particulièrement de 14h à 16h.