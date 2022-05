La programmation du Festival de Cannes s'invite à Lyon ce week-end

A Lyon, c'est le Pathé Bellecour qui diffusera le programme officiel de l'édition 2022 du prestigieux festival à partir de vendredi et jusqu'à dimanche.

Les réservations se font sur le site des cinémas Pathé Gaumont.



Le Programme officiel de cette édition 2022 :



Vendredi 27 mai

14h00 - PLUS QUE JAMAIS d’Emily Atef avec Gaspard Ulliel et Vicky Krieps (Un Certain Regard)

16h45 - L’INNOCENT de et avec Louis Garrel et avec Roschdy Zem, Anouk Grinberg et Noémie Merlant (Hors Compétition)

19h00 - CHRONIQUE D’UNE LIAISON PASSAGÈRE d’Emmanuel Mouret avec Sandrine Kiberlain et Vincent Macaigne (Cannes Première)

21h30 - AS BESTAS de Rodrigo Sorogoyen avec Marina Foïs et Denis Ménochet (Cannes Première)



Samedi 28 mai

14h00 - SANS FILTRE de Ruben Östlund avec Woody Harrelson et Harris Dickinson (Compétition Officielle)

17h00 - TORI ET LOKITA de Jean-Pierre et Luc Dardenne avec Alban Ukaj et Tijmen Govaerts (Compétition Officielle)

19h00 - MASCARADE de Nicolas Bedos avec Pierre Niney, Isabelle Adjani, François Cluzet et Marine Vacth (Hors Compétition)

22h00 - LA NUIT DU 12 de Dominik Moll avec Bastien Bouillon et Bouli Lanners (Cannes Première)



Dimanche 29 mai

13h00 - LEILA ET SES FRÈRES de Saeed Roustaee avec Taraneh Alidoosti (Compétition Officielle)

16h15 - LES AMANDIERS de Valeria Bruni Tedeschi avec Louis Garrel et Suzanne Lindon (Compétition Officielle)

19h00 - DECISION TO LEAVE de Park Chan-Wook avec Tang Wei (Compétition Officielle)

21h45 - BOY FROM HEAVEN de Tarik Saleh avec Tawfeek Barhom et Fares Fares (Compétition Officielle)