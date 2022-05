Long week-end de l'Ascension : un dimanche noir annoncé sur les routes

Le drapeau noir est hissé ce dimanche pour les retours du long week-end de l'Ascension. Car si les départs ont été échelonnés sur les journées de mercredi et jeudi, les automobilistes risquent de tous rentrer en même temps.

La Vallée du Rhône risque donc d'être rapidement saturée, de 8h à 20h. Un pic de bouchon est attendu entre 12h et 15h entre Orange et Lyon. Au nord du tunnel sous Fourvière, les difficultés auront lieu entre 12h et 20h, et plus particulièrement de 14h à 16h.

Jeudi, jusqu'à 1305 km de bouchons cumulés ont été constatés à 18h. Un chiffre qui pourrait donc être largement dépassé ce dimanche.