Football : Karim Benzema mis en lumière par Adidas à Bron

L’ancien Lyonnais entrait encore un peu plus dans la légende du football en remportant un cinquième trophée de Ligue des Champions avec le Real Madrid. Il devient le premier joueur français à détenir ce palmarès et se rapproche d’un potentiel Ballon d’Or. Au coup de sifflet final, Adidas a projeté un visuel de Benzema qui célèbre la victoire sur un immeuble à Bron, sa ville natale, et simultanément à Saint-Denis. L’occasion pour la marque de "fêter un joueur exceptionnel, son palmarès et plus globalement le football."

KB9 est le deuxième joueur français à gagner la compétition en tant que capitaine après Didier Deschamps en 1993 avec l’OM.