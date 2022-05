Cadavres de chats dans un congélateur : le couple accusé d'avoir déjà caché une trentaine de dépouilles près de Lyon en 2020

Selon le Progrès, la SPA de Lyon avait découvert en mars 2020 une trentaine de cadavres de chats et une dépouille de chien, dans le congélateur d'une maison de Villette-d'Anthon, dans le nord-Isère. L'alerte avait été donnée par le voisinage alors que le couple avait quitté le logement plusieurs semaines auparavant. L'affaire avait été rapportée par la SPA de Lyon sur son site internet. Les gendarmes avaient découvert un logement insalubre et envahi de déjections. L'enquête avait ensuite montré que les animaux étaient tous morts de dénutrition.

Deux ans plus tard donc, l'histoire s'est répétée à Bellegarde-en-Forez dans la Loire. Le couple récidiviste, qui ne payait plus son loyer, a quitté son logement dans un état d'insalubrité très avancé. Sur place, les propriétaires ont découvert une trentaine de cadavres de chats dans un congélateur et enterré une trentaine d'autres dépouilles dans des pots de fleurs.

Une enquête de gendarmerie a été ouverte.