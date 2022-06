Tassin la Demi-Lune : un dispositif d’analyse de la qualité de l’air et de l’environnement sonore est lancé

Suite au développement de la congestion automobile sur la commune de Tassin la Demi-Lune, plus particulièrement sur l’avenue de la République en raison d’un passage imposé à voies à uniques de circulation, le maire met en œuvre un dispositif d’analyse de la qualité de l’air et de l’environnement sonore. Cet engagement avait été pris à l’automne dernier.

Avec ce nouveau dispositif, les habitants pourront s’informer directement sur ma qualité de l’air et le niveau de l’environnement sonore dans la ville, au niveau de six grands quartiers. Cette météo quotidienne sera disponible sur le site internet de la ville dans les prochains jours. Il y aura également un système d’alerte via l’application Panneau Pocket si le niveau de la pollution devient critique, avec des recommandations d’usages.

"C’est l’engagement que j’avais pris devant les Tassilunois en l’absence d’échanges possibles et de réponses de la Métropole. Il s’agit d’un travail de fond sur la qualité de l’air et les nuisances sonores, que nous avons entrepris avec la start-up lyonnaise Meersens […] Nous avons déployé six capteurs à l’échelle de la Ville, dans six sites stratégiques, ce qui nous permet de couvrir à la fois chacun des quartiers, mais aussi des zones avec des densités différentes de circulation, de façon à obtenir un panel de mesures complet, et permettre une information claire et transparente des habitants", a expliqué Pascal Charmot.