Lyon : bientôt la fin des voitures sur la Presqu’île ?

Chaque jour, 545 000 déplacements sont effectués en Presqu’île. Près de la moitié d’entre eux est effectué à pied, soit 260 000, et près d’un tiers est réalisé en transports en commun. Un espace dans lequel se mêlent les piétons, cyclistes, transports en commun, voitures mais aussi les habitants, les touristes et les commerçants.

Véritable fourmilière que les élus veulent prendre en main. Ils ont l’ambition de libérer l’espace public pour permettre à l’ensemble des usagers de trouver sa place, d’améliorer le cadre de vie et d’adapter la ville au réchauffement climatique. "L’enjeu est de trouver l’équilibre entre les besoins de tous ceux qui travaillent sur la Presqu’île et ceux qui habitent le quartier, sans oublier les automobilistes et les cyclistes. L’objectif est donc de définir un équilibre d’apaisement avec un enjeu fort de mobilité", a déclaré Bruno Bernard, le président de la Métropole, lors d’un point presse au cœur du secteur Cordeliers.

Pour cela, la Ville de Lyon et la Métropole de Lyon souhaitent réaménager la rive droite du Rhône sur 2,5 kilomètres en intégrant les ponts entre le tunnel de la Croix-Rousse et l’échangeur de Perrache. De plus, les deux entités projettent un "apaisement" de la Presqu’île.

La zone concernée englobe le boulevard de la Croix-Rousse jusqu’à la place Carnot. Les représentants ambitionnent d’avoir une vision d’ensemble du secteur avec un rééquilibrage des modes de déplacement, le développement du logement abordable et l’amélioration du cadre de vie et le renforcement de l’activité commerciale.

On compte entre 1 300 et 1 400 bus qui empruntent le secteur chaque jour. "Nous considérons que nous devons repenser les lignes de surface pour contribuer à l’apaisement du quartier", explique Béatrice Vessiller, vice-présidente de la Métropole de Lyon, chargée de l’urbanisme.

Deux scénarios sont alors envisageables. Dans un premier temps, un allègement créé grâce au dédoublement des lignes de bus sur le secteur Bellecour et Joseph-Serlin. Deuxième solution, retirer les lignes fortes de la place des Terreaux et de la rue de la République pour les basculer sur les quais de Saône qui seraient dédiés aux transports aux communs, avec une seule voie pour les voitures. "La réorganisation du réseau de transports en commun doit permettre de libérer de l’espace pour les piétons en assurant une desserte."

Le projet s’inscrit dans l’objectif de neutralité climatique. "Nous sommes sur un espace qui n’est absolument pas végétalisé. Nous savons que la Presqu’île est le territoire lyonnais le plus sujet à un îlot de chaleur. Ainsi, nous souhaitons planter des arbres pour avoir de l’ombre et faciliter les phénomènes de vapo transpiration", a dévoilé le maire de Lyon, Grégory Doucet. "Selon l’Organisation Mondiale de la Santé, il est nécessaire de bénéficier de 10m2 d’espace vert par habitant pour garantir le bien-être de celui-ci", souligne-t-il.

La végétalisation sera donc au cœur des préoccupations tout en veillant à valoriser le patrimoine emblématique représenté par le Grand Hôtel Dieu, l’Hôtel de Ville, la Place Bellecour ou encore le Palais de la Bourse.

Dans une logique de transparence et d’intégration de tous les acteurs concernés, une concertation se tiendra le 20 juin prochain ainsi qu’une réunion publique début juillet. Les premiers travaux devraient débuter en 2023/2024.

Au total, 16 millions d’euros sont prévus sur le mandat pour le projet Presqu’île et 30 millions pour la Rive droite.

A.B.