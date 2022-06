Débordements au Stade de France : face au préfet Lallement, Thomas Dossus évoque la fin de l'usage systématique du gaz lacrymogène

Manifestation ? Gaz lacrymogène.

Assister à un match ? Gaz lacrymogène.

Attendre un bus ? Gaz lacrymogène.



Pour le préfet Lallement, there is no alternative.



Pourtant la doctrine de maintien de l'ordre doit changer, l'usage SYSTÉMATIQUE des lacrymogènes doit cesser. pic.twitter.com/hczCZy92WF