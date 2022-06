Yoann Cabioc'h nommé assistant coach à l'ASVEL féminin

A 33 ans, celui qui est devenu le premier Français à intégrer le staff d'une franchise WNBA va rejoindre l'ASVEL féminin en tant qu'assistant coach pour la saison 2022/2023.

"Nous sommes très heureux que Yoann nous rejoigne à Lyon. Il a l’habitude de travailler avec des équipes féminines et il aspirait à rejoindre le haut niveau. Nous allons bénéficier de sa double expérience en France et en WNBA l’été, où il est au contact des plus grandes joueuses", a réagi Marie-Sophie Obama, la présidente déléguée du club villeurbannais.

Yoann Cabioc’h a déjà coaché en France dans différentes divisions nationales féminines, notamment au sein du Trégeux Basket pendant deux saisons et du Poinçonnet Basket (NF2 avec l’obtention de la montée en NF1). Il avait également eu une expérience en LF2 en 2019, à Cherbourg-en-Cotentin.