Près de Lyon : disparition inquiétante d’une femme, un appel à témoin lancé

Les militaires ont en effet été avertis de la disparition inquiétante d’une femme âgée de 50 ans. Nathalie Massip, originaire de Feurs dans la Loire, n’a plus donné de nouvelles depuis 11h ce mardi. Elle a disparu du Centre Hospitalier Spécialisé de Saint-Cyr-au-Mont-d'Or, un hôpital psychiatrique. Blonde et de corpulence mince. Nathalie Massip était alors vêtue d'un jean, d'un tee-shirt noir, et d'une paire de lunettes.

Si vous avez des informations pour retrouver la quinquagénaire, vous êtes priés de contacter la gendarmerie de Limonest au 04 78 35 80 77, ou le 17.