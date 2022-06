La ligne B du métro de Lyon devient automatique dès ce samedi

La capitale des Gaules a été la première ville au monde, en 1991, à se doter d’une ligne de métro entièrement automatique. Ce samedi, Lyon passe une nouvelle étape dans les transports en commun. Grâce à un système informatique embarqué, suivi de près dans les P.C. sécurité, la ligne peut fonctionner sans l’aide d’un conducteur.

Ce samedi, Lyon va inaugurer une ligne déjà existante, la ligne B. Désormais elle sera entièrement automatisée. Mise en circulation en 1978, elle relie Villeurbanne à Oullins en attendant sa prochaine extension en 2023 aux Hôpitaux Sud. Il y a déjà plusieurs années que les travaux se déroulaient de nuit entre 21h et 5h du matin. Ce qui impactait le trafic nocturne.

L’objectif de ces travaux : aménager les rames et les voies des systèmes « pieds-voies » qui évitent tout problème en cas de chute. Ils ont dû également installer des détecteurs de présence qui arrêtent le courant électrique dès qu’un intrus passe les capteurs. Ce métro "nouvelle génération" a fait appel au même système que MPL75, sauf que la technologie et les systèmes de sécurité ont évolué. Les nouvelles rames se nomment désormais : MPL16.

Le Sytral a commandé trente nouvelles rames qui répondent à ces nouveaux critères. Elles seront dorénavant plus spacieuses pouvant transporter près de 330 personnes. Ces rames vont également aborder un nouveau design.