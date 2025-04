Lyon : les lignes de métro A, B et C de nouveau fonctionnelles

Les quatre lignes du métro ont été interrompues à Lyon. "Un défaut du système informatique" est à l’origine de ces perturbations.

Les lignes A, B et C ont pu reprendre vers 18h30. Un soulagement du côté des supporters de l'OL qui doivent se rendre au Groupama Stadium pour le match de Ligue Europa entre l'OL et Manchester United. L'OL invite les spectateurs à privilégier la ligne A jusqu'à La Soie puis les navettes stade, bus ou tramway.

Concernant la ligne D, la reprise est estimée à 20h.

Plus d’informations à suivre…