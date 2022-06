Lyon : nouvelle ligne aérienne jusqu’à Sétif dès juillet

L’aéroport de Lyon Saint-Exupéry inaugure le 1er juillet une nouvelle ligne aérienne de la compagnie Volotea. Celle-ci reliera Lyon à Sétif, dans le nord-est de l’Algérie.

Quatre vols seront disponibles par semaine les lundis, mardis, jeudis et vendredis. Les billets peuvent déjà être réservés en ligne, à partir de 32 euros en août. Le prix du retour est plus cher : il s’élève entre 127 et 359 euros en fonction des dates.

La ville algérienne, située au sud de la Kabylie, "mérite le déplacement pour son ancienne mosquée, la fontaine d’Ain El Fouara et le mausolée Sid El-Khier", souligne la compagnie aérienne Volotea.