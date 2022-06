Automatisation du métro B à Lyon : "un moment historique" ce samedi matin

C'est ici qu'étaient officiellement mises en service les nouvelles rames 100% automatiques du métro B de Lyon ce samedi. Le président du SYTRAL et de la Métropole avait donné rendez-vous à la presse et aux professionnels pour célébrer "un moment historique" en grande pompe.

Ces nouvelles rames MPL16 d'Alstom au look volontairement néo-rétro vont permettre une amélioration significative de cette ligne très empruntée qui relie Villeurbanne et la Part-Dieu à Oullins (avant sa prolongation jusqu'à Saint-Genis-Laval l'an prochain).

[Transports 🚇] - Depuis ce samedi matin, la ligne B du métro de #Lyon circule en 100% automatique grâce aux nouvelles rames MPL16 !

(cc @TCL_SYTRAL, @SYTRALmobilites @klarrys) pic.twitter.com/FiRUAqcSpl — Lyon Mag (@lyonmag) June 25, 2022

En effet, leur capacité a augmenté de 30% par rapport aux MLP75 qui seront désormais utilisées pour renforcer la ligne A. De plus, les 36 nouvelles rames climatisées passeront toutes les deux minutes aux heures de pointe. Les portes des voitures passent quant à elles de 1m30 à 1m60 de large tout en étant plus basses : de quoi permettre aux personnes à mobilité réduite un accès beaucoup plus facile.

L'habitacle a quant à lui été entièrement repensé. L'espace est beaucoup plus large et les écrans numériques qui remplacent la cartographie papier de la ligne permettent de donner aux voyageurs une information dynamique.

"La difficulté était de faire ces travaux tout en maintenant l'exploitation", témoigne Bruno Bernard accompagné du président d'Alstom France Région et de Keolis. En effet, il aura fallu 7 ans, 1500 nuits et plus de 1000 personnes pour que l'automatisation soit opérationnelle ce samedi après deux ans de retard.

Le président de la Métropole de Lyon et du SYTRAL explique cette latence par plusieurs problèmes techniques mais également par la "vision optimiste" des précédentes majorités (celles de Gérard Collomb et de David Kimelfeld, ndlr) qui "regardaient peut-être avec attention le calendrier électoral".

Une automatisation sans destruction de poste

Environ 387 millions d'euros auront été nécessaires pour la réalisation de ces travaux. Laurence Eymieu, directrice générale de l'exploitant Keolis Lyon, assure qu'aucun conducteur n'a été licencié ou forcé de partir. Elle note un "long travail" des ressources humaines afin de permettre aux professionnels qui souhaitaient rester chez Keolis de changer de poste convenablement.

Cette automatisation n'est qu'une étape dans le renouvellement du système métro de Lyon. L'année prochaine, Bruno Bernard inaugurera le prolongement de la ligne B jusqu'à Saint-Genis-Laval et l'hôpital Lyon-Sud. Viendra ensuite l'automatisation de la ligne A et le renouvellement des rames de la ligne D, déjà sans conducteur, à l'horizon 2030. Un budget de 800 millions d'euros pour ces deux lignes a déjà été voté.

L.M.