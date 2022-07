Près de Lyon : le Beaujolais ne devrait pas perdre en qualité malgré les intempéries

Le vin Beaujolais ne devrait pas perdre en qualité malgré la canicule et les orages. Les vignerons de la région restent confiants. "Le potentiel de récolte et l’état sanitaire sont encourageants pour le moment. Les pluies du mois de juin ont permis de rééquilibrer le manque d’eau depuis le début de l’année et un feuillage verdoyant illumine actuellement nos magnifiques paysages", affirme Daniel Bulliat, président d’Inter Beaujolais.

Le mois de mai a été marqué par une chaleur persistante, trois degrés au-dessus de la normale, une sécheresse importante et un ensoleillement très élevé. La floraison a donc été très rapide mais le rafraîchissement des températures et la pluie ont permis une pousse normale de la végétation.

Le mois de juin est, quant à lui, venu tout chambouler. Les vignerons ont dû faire face à des changements météorologiques brutaux et atypiques. Du soleil, de la chaleur mais aussi de la pluie et des orages. Ces conditions climatiques ont nécessité un travail sans relâche pour gérer la pousse rapide de la végétation. "Malgré́ un mois de juin stressant, avec des orages fréquents et quelques secteurs grêlés, l’état sanitaire du vignoble reste bon. La météo s’annonce clémente dans les quinze premiers jours de juillet avec le retour d’un temps sec", souligne Daniel Bulliat.

Le stade de début de véraison, lorsque les baies commencent à changer de couleur, devrait se produire mi-juillet dans le vignoble beaujolais.