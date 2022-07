Lyon : TotalEnergies nomme Edouard Villotte comme directeur régional en Auvergne-Rhône-Alpes

En 2021, Total est devenu TotalEnergies, un nouveau nom pour une nouvelle ambition, celle de devenir un acteur majeur de la transition énergétique résolument engagé vers la neutralité carbone en 2050.

Pour répondre à cet objectif, TotalEnergies s’est structuré en régions en créant une « Direction France » et en nommant 13 directeurs régionaux, un pour chaque région, dont la mission est d’accompagner la dynamique de transformation de TotalEnergies dans les territoires. Ainsi, Edouard Villotte est nommé Directeur Régional Auvergne Rhône Alpes.

"En France, TotalEnergies accompagne les territoires dans leur transition énergétique au quotidien en apportant des solutions concrètes dans les énergies renouvelables, la mobilité électrique, les carburants durables ou encore la fourniture d’électricité et de gaz vert. La transition énergétique est avant tout une affaire de terrain, de personnes et de proximité. C’est pourquoi, TotalEnergies met le développement durable au cœur sa stratégie et au plus près des territoires", explique Isabelle Patrier, Directrice TotalEnergies France. "Nos directeurs régionaux ont pour mission de représenter TotalEnergies en régions, de porter notre transformation, de dialoguer avec nos parties prenantes et de s’intégrer au plus près des territoires."

La question qui se pose : est-ce que le maire de Lyon, Grégory Doucet, voudra bien recevoir Edouard Villotte. Pour rappel, la mairie de Lyon avait décidé d’arrêter de recevoir de l’argent de la part de TotalEnergies. Celui-ci servait à financer l’Opéra.