Lyon : mobilisé en Presqu’île, Youth for Climate appelle au démantèlement de TotalEnergies

Ce samedi, Youth for Climate Lyon a décidé de sortir de sa torpeur et d’organiser un sit in filtrant à l’entrée de la rue de la République.

Une vingtaine de jeunes militants se sont assis en rond avec des pancartes visant TotalEnergies et les producteurs d’énergies fossiles. Leur message, "Démanteler Total, carboniser les pipelines", était expliqué aux passants prenant le temps de s’arrêter discuter.

Sur les réseaux sociaux, Youth for Climate Lyon avait explicité son combat : "Ce que nous vivons en France n'est qu'un aperçu de ce que subissent de nombreuses populations depuis des années : la crise climatique affecte en premier les pays "du Sud", pourtant les moins responsables de celle-ci, causée par les décisions des gouvernements des pays "du Nord". En effet c'est leurs vies qui sont fortement menacées. Le projet d’exploitation pétrolière meurtrier EACOP (East African Crude Oil Pipeline) mené majoritairement par l'entreprise française TotalÉnergies en Tanzanie et Ouganda illustre l’oppression des grandes entreprises...sur ces peuples sans se soucier de l’impact environnemental et humain. Il menace de déloger 100 000 personnes, de polluer des sources d'eau potables et de détruire de nombreuses zones naturelles déjà fragilisées.C'est un exemple frappant du néo-colonialisme : l'exploitation des pays dits "du Sud", comme jadis, servant à répondre aux besoins énergétiques déraisonnés des pays dits "du Nord", ainsi qu'à engendrer toujours plus de profit pour les multinationales".