Des élus lyonnais demandent à Ursula von der Leyen d'empêcher tout nouveau projet fossile

Ils demandent à la présidente de la Commission européenne d'agir pour empêcher toute nouvelle exploitation d'énergie fossile par une entreprise du continent. Une requête qui intervient alors que TotalEnergies annonçait ce mercredi matin des profits records de 19 milliards d'euros.

Aux côtés de François Ruffin, Raphaël Glucksmann ou encore Michèle Rivasi, quatre élus rhodaniens ont signé la lettre. Il s'agit des sénateurs EELV Raymonde Poncet et Thomas Dossus, de l'eurodéputée socialiste Sylvie Guillaume et du député Génération écologie Hubert Julien-Laferrière.

A leurs côtés, on retrouve aussi les maires de Grenoble et de Clermont-Ferrand, Eric Piolle et Olivier Bianchi.

"L’Union européenne doit passer à la vitesse supérieure en contraignant par la loi les multinationales fossiles et les acteurs financiers à renoncer à tout nouveau projet dans le charbon, le pétrole et le gaz", écrivent-ils, estimant que "nous vivons un moment de bascule : c’est maintenant qu’il faut agir, avant qu’il ne soit définitivement trop tard. C’est notre responsabilité impérieuse. Rien ne saurait justifier que nous nous y soustrayions".