Métropole de Lyon : la collecte des déchets ménagers perturbée le 14 juillet

Le 14 juillet, la collecte des bacs sera réalisée uniquement sur certaines communes ou secteurs.

Pour les communes entières, les bacs de tri seront ramassés à Bron, Chassieu, La Mulatière, Lissieu, Mions, Neuville-sur-Saône, Sathonay-Camp et Jonage. Concernant les bacs gris, les communes de Corbas et Dardilly sont concernées.

Parmi les secteurs collectés six fois par semaine, les bacs de tri seront collectés à Caluire-et-Cuire et les bacs gris à Ecully, Rillieux-la-Pape et Vénissieux.

Concernant les centres-villes et les habitats collectifs denses, les bacs de tri seront restitués à Charbonnières-les-Bains, Feyzin, Givors, Marcy-l’Etoile, Oullins, Pierre-Bénite, Saint-Genis-Laval et Saint Priest. Tandis que les bacs gris seront ramassés à Décines-Charpieu, Meyzieu et Saint-Priest.

Les collectes reviendront à la normale pour les communes et secteurs non cités dès le prochain jour de collecte habituel.