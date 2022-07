Dette patrimoniale et enjeux climatiques : la Ville de Lyon rénove le gymnase Pierre Audry

Situé dans le 9e arrondissement de Lyon, le gymnase Pierre Audry fait partie des équipements publics de la ville relevant de la "dette patrimoniale", précise Grégory Doucet, le maire de Lyon, sur le chantier ce lundi. Cette opération dont la livraison est prévue pour septembre prochain vise à améliorer les conditions d’accueil des usagers.

Au programme des rénovations : "la mise en place d’un sol qualitatif sur le terrain de basket, la mise en œuvre d’un nouvel éclairage aux LED, le désamiantage des soubassements des murs des salles du gymnase, la réfection des peintures ainsi que la création d’un accès PMR", explique Sylvain Godinot, l’adjoint au maire de Lyon délégué à la Transition écologique et au Patrimoine.

Ce chantier s’élevant à 600 000 euros s’inscrit dans deux priorités de travaux de la Ville : "de résorber la dette patrimoniale avec des travaux de gros entretien et de renouvellement, et s’adapter à l’enjeu climatique en économisant l’énergie", poursuit l’adjoint écologiste.

Une opération de grande ampleur

Hormis ce gymnase, 239 autres bâtiments situés dans tous les arrondissements de Lyon sont rénovés par la Ville à l’occasion des vacances scolaires. Un budget global de 7 millions d’euros est engagé pour toutes ces opérations.

Ces travaux ont vocation à "travailler sur les éléments réglementaires tels que l’accessibilité, et à adapter ces sites à la transition écologique avec un objectif de neutralité carbone d’ici 2030", ajoute le maire de Lyon. L’isolation, le confort thermique, l’optimisation des consommations énergétiques sont entre autres ciblés dans ces activités de gros entretien.

Différents types de bâtiments vont être réhabilités : une centaine d’écoles dont les groupes scolaires Victor Hugo dans le 1er arrondissement et Meynis dans le 3e, 7 nouvelles rues des enfants, 40 crèches, une trentaine de centres sociaux, d’équipements sportifs et de culture ainsi que les mairies des 1er, 4e, 5e, 6e et 7e arrondissements sont ciblés par les prochains travaux.

M.N.