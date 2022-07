Près de Lyon : un réseau de faux passes sanitaires démantelé

Afin d’accorder aux non vaccinés le précieux sésame, un hackeur et huit revendeurs ont distribué 6 927 faux passes sanitaires contre la modique somme de 100 à 400 euros. Les faits se sont déroulés entre le 31 août et le 10 septembre 2021. Les malfaiteurs ont piraté le comte de quinze pharmaciens situés dans la Région du Grand Est. Ils ont exploité une faille de sécurité sur le site internet de l’ordre des pharmaciens. Douze d’entre eux ont alors servi à éditer les fausses passes.

Les individus ont été interpellés puis placés en garde à vue fin juin proche de Lyon, en région parisienne et dans la Drôme. Ils font l’objet de convocations devant un juge d’instruction.

Deux d’entre eux ont déjà été incarcérés pour d’autres affaires, et certains étaient connus de la justice pour des atteintes à un système de traitement automatisé de données.