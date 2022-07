Lyon : des voisins lancent des projectiles sur les enfants, la cour d'une crèche obligée de fermer

L'établissement municipal du 2e arrondissement de Lyon ne peut plus accueillir les enfants dans sa cour extérieure, qui donne sur la rue Ravat. Et pour cause, selon BFM-TV, des voisins du dessus jettent des projectiles, allant de la fourchette à de la nourriture, sans oublier des bombes à eau qui visent parfois les parents.

Une enquête a été ouverte mais jamais personne n'a réussi à localiser le ou les coupables parmi les six étages de l'immeuble de la crèche. Tout le monde espère désormais prendre ce dernier en flagrant délit.

Mais en attendant, la cour de la crèche de Quivogne est inutilisée. La pose d'un filet de protection a été à l'étude mais ne serait pas nécessairement efficace. Certains parents réclament l'installation d'une caméra.

"On ne peut pas se satisfaire de cette situation, c'est inadmissible", a évoqué auprès de nos confrères l'adjoint au maire de Lyon chargé de la Petite Enfance Steven Vasselin.

Les deux dizaines de bambins sont désormais conduits dans le parc voisin de l'église Sainte-Blandine pour leur permettre tout de même de s'aérer.