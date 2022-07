Achat d'instruments de musique, pistes cyclables, cuisine centrale : le premier projet de territoire de la Métropole de Lyon a été signé

D'où la naissance du pacte de cohérence métropolitain qui permet d'avoir un cadre général dans la relation entre la collectivité et les communes qui la composent.

En collaboration avec les maires, les écologistes identifient ainsi mieux les enjeux de chaque territoire, et peuvent regrouper certaines problématiques pour ne pas disperser les coûts. Une enveloppe de 82 millions d'euros est prévue pour financer des projets opérationnels d'ici la fin du mandat.

Et le premier projet de territoire a été signé cette semaine, après avoir été adopté en Conférence territoriale des maires puis au conseil de la Métropole fin juin. Il concerne la circonscription Rhône Amont et les communes de Décines, Jonage, Vaulx-en-Velin et Meyzieu.

Sept millions d'euros serviront à financer six projets qui recouvrent quatre des sept axes fixés entre les deux parties. L'accompagnement de la jeunesse sera la priorité de cette enveloppe avec l'achat d'instruments de musique pour les écoles et conservatoires de Rhône Amont "pour lever les freins à la pratique musicale pour les enfants des familles les plus modestes" (500 000 euros).

Un cyclodrôme verra le jour pour "apprendre à bien rouler à vélo" (750 000 euros). Le maillage cyclable du territoire sera renforcé afin d'encourager les collégiens à se rendre en cours à vélo (710 309 euros).

Les collectivités se sont entendues sur l'aménagement de la trame verte et bleue, ainsi que sur la végétalisation de plusieurs axes (750 000 et 750 000 euros).

Enfin, un projet nécessitera 50% des 7 millions d'euros de la Métropole : une cuisine centrale intercommunale intégrant circuits courts, lutte anti gaspi et une approche pédagogique pour les élèves.

Bruno Bernard fait ainsi un geste attendu en direction de maires faisant partie de son opposition. Dans un communiqué, le président EELV de la Métropole les remercie pour leur travail : "Malgré la disparité du profil de leurs communes, ils ont réussi à trouver un fil conducteur pour un projet harmonieux, dédié à l'accompagnement des jeunes. Leur vision intercommunale est particulièrement intéressante et je suis sûr qu'elle apportera une valeur ajoutée au territoire".