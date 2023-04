Porte des Alpes : signature du pacte de cohérence

Cela s’est fait en présence des maires de Bron, Chassieu, Mions et St Priest ainsi que de Bruno Bernard président de la Métropole de Lyon et Hélène Geoffroy sa vice-présidente.

Le projet Porte des Alpes a pour ambition un équilibre économique et environnemental pour l’intérêt général des habitants et concrétise les nouvelles relations entre la métropole et les communes.

Composé de 7 axes, le pacte de cohérence métropolitain en présente deux en particulier, ciblés sur l’écologie.

Bien dirigé sur les modes actifs, le pacte se concrétise avec le déploiement d’un plan piéton, d’un réseau cyclable de proximité et d’une organisation pour leur stationnement.

Gilles Gascon, maire de Saint Priest, s’exprime quant à l’accès entre les communes : « Est ce qu’il est normal de partir de Saint Priest pour aller à Vaulx en Velin et de passer une heure et quart en transport en commun ? Non, on a une ZFE qui se met en place progressivement et si l’on veut passer à autre chose que la voiture il faut absolument que le transport en commun soit suffisamment maillé ».

Une trame verte et bleue se définie par une déminéralisation des espaces luttant contre les ilots de chaleur. Pour cela un développement et une sécurisation d’espaces végétalisés sont prévus.

Le pacte se traduit également par un souci de revitalisation totale des centres bourgs, d’éducation avec un plan d’aide aux élèves contre les difficultés scolaires, et d’alimentation avec une lutte contre le gaspillage. Il est également prévu un axe concernant l’habitat avec de nombreux logements et accueil, ainsi qu’un développement économique responsable avec une insertion à l’emploi.

C’est un territoire attractif en bordure de la métropole qui est visé et chaque commune bénéficie d’un budget de 100 000 euros de base pour ce faire. Au total ce sont 80 000 emplois et 9 000 entreprises qui constituent le premier pole industriel, recouvrant 52% de l’emploi ouvrier de la Métropole.

« Nous avons décidé de mettre un socle commun sur chaque commune de 100 000 euros pour profiter aux communes les plus petites puisque cette répartition en euros se fait en nombre d’habitant » explique Gilles Gascon, à propos du partage des fonds financiers entre les communes.