Lyon : un bâtiment de l’université Lumière Lyon 2 risque d’être démoli

La résistance au feu n’est plus assez élevée et l’eau s’infiltre dans l’immeuble. Les 16 000 étudiants sont accueillis dans des salles de l’hippodrome de Parilly le temps que le bâtiment disparaisse. Dans l’immeuble de 4000 m², deux amphithéâtres ont été condamnés et les étudiants ne peuvent plus y accéder depuis septembre. Pour rénover le bâtiment, le coût serait bien trop élevé et cela reviendrait moins cher d’en construire un nouveau.

Mais l’université n’a pas les moyens actuellement de démolir et de reconstruire le bâtiment. Le coût des travaux s’élèverait aux alentours de 30 millions d’euros selon Le Progrès. Malgré tout, 1600 m² de locaux préfabriqués devraient voir le jour pour la rentrée de 2023.