Anderlecht-OL : les remplaçants l’emportent, Cherki en faux héros (2-3)

Peter Bosz avait, comme mardi dernier contre le Dynamo de Kiev, privilégié le match du soir pour ses titulaires.

Encadrés par Moussa Dembélé, Jérôme Boateng ou encore Léo Dubois, les feux follets du centre de formation se faisaient cueillir à froid dès la 13e minute. Antoine Colassin ouvrait le score pour les locaux (1-0).

Après avoir vu un but refusé pour hors-jeu, Moussa Dembélé récidivait et égalisait en reprenant un centre de Noam Bonnet à la 36e (1-1).

Sur le terrain, Rayan Cherki tricotait, oubliait ses partenaires, ne faisait aucune différence. Tout l’inverse de Mohamed El Arouch, qui, malgré son insouciance, se mettait au service du collectif.

La doublette allait d’ailleurs se mettre en valeur. Le second offrait un caviar au premier, et Rayan Cherki donnait l’avantage aux siens (1-2). Un but qui doit lui permettre de gagner en confiance, mais attention à ne pas se croire arrivé !

Peter Bosz faisait tourner son équipe et c’est Anderlecht qui en profitait à la 73e. Lucas Stassin remettait les deux équipes à niveau (2-2).

C’est finalement à la 83e que Sofiane Augarreau, d’une frappe de loin, scellait le score à 2-3 pour l’OL.

Place désormais aux joueurs favoris de l’entraîneur néerlandais avec la seconde rencontre amicale à 20h. Ce dernier est privé notamment de Maxence Caqueret, Corentin Tolisso, Tetê et Houssem Aouar.