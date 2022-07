L’OL et Peter Bosz recherchent activement un milieu défensif

Face aux blessures et à son envie de faire évoluer Thiago Mendès comme défenseur central, Peter Bosz a évoqué sa nouvelle priorité du mercato : un numéro 6.

"Si on veut continuer à jouer en 4-3-3 avec un seul 6, alors oui on cherche une sentinelle. On a des joueurs dans l'effectif pour jouer à deux 6. Mais pour jouer avec un seul 6, on n'a que Johann (Lepenant). Donc si on veut continuer à jouer comme cela, il faut absolument un deuxième joueur qui évolue à ce poste-là. Corentin (Tolisso) n'est pas là pour ce poste, il va jouer plus haut", a réagi l’entraîneur néerlandais après la rencontre de ce week-end.

On comprend mieux pourquoi l’OL et le Betis Seville se seraient mis d’accord pour l’échange entre Houssem Aouar et William Carvalho (plus de l’argent). Le milieu portugais de 30 ans aurait le profil idéal pour soulager Maxence Caqueret et Corentin Tolisso des tâches ingrates.

Bruno Cheyrou est prévenu : en plus du latéral gauche qu’il galère à recruter, son entraîneur lui réclame désormais un milieu défensif.