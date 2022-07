Les trois points clefs de la tribune de Laurent Wauquiez sur sa non-candidature

Laurent Wauquiez, qui a pourtant renoncé à siéger à l'Assemblée Nationale, est aujourd’hui l’élu LR le plus puissant de France.

Jusque là seule Valérie Pécresse, présidente de la seule autre Région encore plus importante dans notre pays si centralisé, était en capacité de le challenger. Un cuisant échec à la présidentielle de la candidate de droite plus tard, le président d’Auvergne-Rhône-Alpes est presque seul maître à bord du bâteau LR. Si son parti s’est plutôt bien sorti des municipales au global, il n’a plus de maires de grandes villes, notamment avec la chute de Marseille et Bordeaux, qui soient issus de sa famille politique.

Les législatives ont encore renforcé cette domination : un tiers du groupe LR au Parlement vient de la seule région Auvergne-Rhône-Alpes avec des entrées de nouveaux députés comme Yannick Neuder ou Alexandre Vincendet à l'Assemblée face à des sortants de la majorité.

Laurent Wauquiez n’a donc bien évidemment pas besoin de prendre la tête de son parti pour peser sur celui-ci. Il a déjà été chef de LR et sait que la fonction amène surtout à prendre des coups. Mieux vaut ne point trop donner de cible à personne en interne. Et prendre le temps de cultiver ses réseaux pour préparer l’avenir.

Loin des joutes du Parlement sur lesquelles il aurait été obligé de porter des arbitrages s'il avait été parlementaire ou patron de parti.

La longue tribune qu’il a développée pour expliquer sa non-candidature est riche d’enseignements, même si elle a l’air au premier abord plutôt classique.

Certes l’homme de droite y rappelle ses valeurs sur le travail, la fiscalité, l’immigration. Il est bien sûr nécessaire pour lui de donner une boussole dans un monde très incertain pour les Républicains, tiraillés entre ralliements, tentations diverses, crise d’identité. Wauquiez, c’est logique, rassemble d’abord sa base, celle qui vote pour lui et ses amis.

En y mettant d’ailleurs aussi une dose de discours sur les classes populaires, celle qui a permis des victoires de ses amis aux municipales, par exemple dans le Bron de Jérémie Bréaud ou qui plait dans les bistrots de Mornant de Renaud Pfeffer. Tout en n'effrayant pas trop le bourgeois du 2e arrondissement qui a pour maire Pierre Oliver.

Après pour être Président de la République il ne faut pas se cantonner à sa base. Si Laurent Wauquiez n’épargne pas Emmanuel Macron (sur le plan de l’élitisme) il se positionne d’abord face aux extrêmes qu’il met dos à dos (autre classique de droite…). Occuper le flanc droit fort(ferme le flanc !), même si on l’affirme pour rassembler son camp dans un premier temps, ne suffit pas pour gagner une élection. Même si cette centralité (dans le sens d’être au centre du jeu, pas forcément d’être centriste), au vu des politiques menées actuellement en région Auvergne-Rhône-Alpes, sera forcément fort différente sur le fond des idées politiques.

Et puis Wauquiez commence à parler de la nécessité de travailler avec des gens venus de divers bords. Ça rappelle un peu aussi ici la démarche d’Emmanuel Macron.

Mais ce ne sera pas forcément avec les mêmes gens ni les mêmes bases :on l’imagine prendre un peu dans le programme RN et bien évidemment d’abord et avant tout prendre le programme de LR. Et, mais,on a du mal à le voir au vu du positionnement dur du Président de Région, prendra-t-il aussi un peu à la gauche ? Une sorte de synthèse de droite eurosceptique mais avec des emprunts à l’autre bord comme Boris Johnson ?

Ou alors offrir une vision “de droite” à des thèmes traditionnellement "vus" comme du bord opposé comme l’environnement ou la Culture (même si sur ce dernier point Laurent Wauquiez est pour l’instant en terrain très hostile). Certaines actions régionales peuvent le faire penser.

Seul l'avenir nous le dira.

