Vent violent, fortes pluies et grêle : le Rhône placé en alerte orange aux orages

Selon Météo France, un épisode orageux assez bref devrait toucher le Rhône, l'est de la Loire, l'Ain et le nord-Isère. Ces orages seront accompagnés de fortes rafales de vent, pouvant atteindre les 100 km/h, de fortes intensités de pluie et de grêle. La situation sera plus calme dans la soirée. La Ville de Lyon prévient que les parcs pourront être évacués puis fermés si les prévisions météorologiques se confirment.

Cette perturbation interviendra alors que les températures maximales atteindront les 35 degrés dans le Rhône. Dans la nuit de mercredi à jeudi, le mercure affichera en moyenne 24 degrés. Il fera de nouveau chaud jeudi, avec 31 degrés affichés dans la métropole de Lyon. Mais l'effet de fournaise devrait enfin se dissiper.