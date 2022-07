L'OL face à Willem II (Pays-Bas) pour un nouveau match amical

L'Olympique Lyonnais y affrontera Willem II à Tilburg ce samedi pour un match amical aux allures de test. "La préparation se passe très bien. On s'est bien entrainé jusqu'ici. On est dans un endroit super. Le plus important est de progresser physiquement, et de travailler notre manière de jouer", a affirmé le coach néerlandais en conférence de presse.

Celui qui espère trouver de la "stabilité" lors de la prochaine saison fera certainement jouer les jeunes ce samedi. Il devrait aligner un effectif un peu plus expérimenté le lendemain, ce dimanche, face à Feyenoord, toujours aux Pays-bas.

Castello Lukeba a beau être jeune, il est devenu le taulier de la défense. "Je dois encore progresser sur les duels aériens, sur les relances, et sur le leadership. L'année dernière, il n'y avait pas d'attente sur moi. Personne ne me connaissait. C'est à moi de confirmer cette année", a-t-il indiqué face aux journalistes.

Jeff Reine-Adélaïde lui met beaucoup de temps à retrouver son niveau d'avant-blessure. "Je continue à progresser, à m'entrainer le plus sérieusement possible, a-t-il estimé. Les matchs de préparation nous permettent de monter en puissance. Mon objectif est d'être sur le terrain, d'être le plus performant. La concurrence nous permet de nous surpasser".

Début de la rencontre contre Willem II à 16h. Dimanche, le second match amical se déroulera contre le Feyenoord Rotterdam.