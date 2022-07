L'équipe B de l'OL se fait corriger par Willem II en amical (5-0)

L'Olympique Lyonnais affrontait ce samedi Willem II Tilbourg aux Pays-Bas dans le cadre d'un match de préparation. Les Gones se sont lourdement inclinés sur un score de 5 à 0 en montrant un très mauvais visage.

Il faut dire qu'en prévision du déplacement à Rotterdam ce dimanche pour affronter Feyenoord, Peter Bosz avait décidé de faire jouer une équipe B pas très au point. Pollersbeck était dans les cages, appuyé par une charnière Da Silva/Boateng.

Au milieu de terrain, c'était à Aouar d'assurer la transition et de guider les nombreux jeunes joueurs autour de lui. L'attaque rapide composée de Cherki, Barcola et Kadewere n'aura pas non plus permis à l'OL d'inscrire le moindre but.

Ces Lyonnais désemparés et très nonchalants ont été dominés de A à Z tout au long de la rencontre. Bien que sans enjeu, ce match aurait été l'occasion pour certains de montrer leur motivation pour la saison à venir, que cette dernière se fasse à Lyon ou ailleurs.

Peter Bosz va donc très certainement passer un savon à son groupe 2. Il doit également espérer que son équipe-type lave cet affront ce dimanche face à Fayenoord.

À noter que contrairement à ce que la communication du club laisse penser, ce match dominical, comme celui d'aujourd'hui, sera diffusé sur Canal+Sport et non pas "en exclusivité sur OL Play".