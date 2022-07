Préparation estivale : l'OL face à Feyenoord pour laver l'affront de la veille

Après la cuisante défaite de l'équipe B samedi face à Willem II, Peter Bosz compte sur ses cadres pour montrer l'exemple et trouver le chemin de la victoire au Feyenoord Stadium face à l'équipe éponyme.

Alexandre Lacazette, Anthony Lopes, Lucas Paqueta et les autres devraient être alignés d'entrée de jeu par le coach qui pourrait même inclure dans le groupe le nouveau latéral gauche Nicolas Tagliafico.

Le Néerlandais était par ailleurs furieux du niveau de ses joueurs samedi : "On est là pour prendre de la condition physique, travailler la façon de jouer. Mais ceux qui ont joué ont raté leur chance. Ce n'était pas notre niveau. Il y a des raisons. Des joueurs peut-être voulaient partir ? Ceux qui veulent partir, qu'ils le fassent le plus vite possible", déclarait Peter Bosz sans filtre. Des déclarations qui semblaient viser en premier lieu Jérôme Boateng, Julian Pollersbeck, Damien Da Silva ou encore Houssem Aouar.

Le coup d'envoi de Feyenoord-OL sera donné à 16h45 et le match sera à suivre sur Canal+Sport ou sur OL Play.