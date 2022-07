Onze matchs et une médaille de bronze à décerner : Lyon et le Groupama Stadium bien lotis pour les Jeux Olympiques de Paris 2024

Un slogan "Ouvrons grand les Jeux", un calendrier, les prix des places (entre 24 et 950 euros), les dates des billetteries et enfin la liste des sites confirmés pour accueillir les épreuves de la plus grande compétition sportive internationale.

Comme prévu, Paris et sa région n’auront pas tous les projecteurs braqués sur elles. Pour les épreuves de surf par exemple, les épreuves se dérouleront à Teahupo’o à Tahiti.

Les tournois de football, masculin et féminin, seront aussi délocalisés dans le reste du pays. Si le Parc des Princes aura évidemment droit aux deux finales, le Groupama Stadium de Décines (qui sera débaptisé Stade de Lyon durant les JO) et la Beaujoire de Nantes organiseront les petites finales pour les médailles de bronze. Et Lyon a hérité du match pour la troisième place sur le podium féminin. Ce sera le 9 août.

Outre cette rencontre exceptionnelle, l’antre de l’Olympique Lyonnais accueillera 10 autres rencontres entre le 24 juillet et le 6 août 2024, dont deux demi-finales (masculin et féminin).

Pas de traces toutefois de la future LDLC Arena. Tony Parker, Jean-Michel Aulas et Bruno Bernard avaient écrit à Tony Estanguet il y a quelques mois pour tenter de le convaincre que la salle décinoise dont la livraison est prévue pour fin 2023 pourrait organiser des rencontres de basket. Les trois dirigeants (ASVEL, OL, Métropole de Lyon) imaginaient même un site olympique "Basket/Football" à OL Vallée. Il n’en sera rien.