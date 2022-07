Policiers lynchés à la Guillotière : Gérald Darmanin ne regrette pas son tweet

Ce mardi matin sur RTL, le ministre de l’Intérieur a assumé son tweet publié dimanche dernier concernant le lynchage de trois policiers mercredi dernier dans le quartier de la Guillotière à Lyon. "Un des délinquants est étranger, il a été interpellé. Sur mon instruction, il a été placé en rétention et sera expulsé" assurait alors Gérald Darmanin,

Quelques heures plus tard, le parquet de Lyon a confirmé à la presse que l'individu arrêté avait été mis hors de cause. En réaction, Gérald Darmanin a déclaré : "En lien avec les événements ou non, connu pour de nombreuses mises en cause (...) cet individu n'a rien à faire dans notre pays".

"Je ne regrette absolument rien" a déclaré le premier flic de France au micro de nos confrères. "Quand un étranger en situation irrégulière qui est par ailleurs délinquant, on l’expulsera du territoire français" a prévenu le ministre de l’Intérieur.

L’occasion pour ce dernier d’affirmer une nouvelle fois que des renforts de police ont été engagés dans le quartier pour tenter de le sécuriser. Plus de "700 opérations depuis le début de l’année" ont été menées d’après le pensionnaire de la place Beauvau, alors que d’autres "sont en cours ce mardi matin".

Reste que malgré ces effectifs supplémentaires les tensions continuent dans le secteur de la place Gabriel-Péri. Le week-end dernier, des policiers ont de nouveau été malmenés lors d’interpellations, notamment pour vols à l’arraché.